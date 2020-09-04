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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 23:25 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor!
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yapan Fenerbahçeli oyuncular taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Jose Sosa ise sabah takımdan ayrı bireysel idman yaptı. Fenerbahçe yarın Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçı oynayacak.

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