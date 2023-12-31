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Fenerbahçe'de yeni savunma krizi kapıda! Alexander Djiku ve Osayi-Samuel en az 20 gün yok

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede yeni savunma krizi kapıda Alexander Djiku ve Osayi-Samuel en az 20 gün yok
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 07:00

Fenerbahçe savunmasının iki kilit ismi en az 20 gün yok. Dün açıklanan Nijerya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı’nın banko oyuncusu olan Djiku, 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında Afrika Kupası’nda ülkeleri için ter dökecek. İki futbolcunun 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giymemesi kesinleşirken, milli takımlarının başarı durumuna göre bu rakam 9 maça kadar çıkabilir.

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Mükemmel bir başlangıç yaptığı 2023-24 sezonunda, stoper oyuncuları Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku’nun aynı dönemde sakatlanmaları nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci yarısına da defans kriziyle başlayacak. Zira sarı lacivertli takım savunma oyuncuları Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku’dan en az 20 gün yararlanamayacak. 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Nijerya Milli Takımı’nın dün açıklanan kadrosunda yer alan Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı’nın banko ismi olan Dijiku, Fenerbahçe’nin 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında kesin olarak oynayamayacak.

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YÖNETİM TRANSFER YAPMAYA ÇALIŞIYOR

Afrika Kupası’nda grup maçları 24 Ocak’ta sona erecek. İki oyuncunun milli takımları grup aşamasında elenirlerse ligde İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. İki isim eğer finale kadar giderlerse Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarını da kaçıracaklar. F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Osayi-Samuel’in yerine sağ bekte Mert Müldür’e görev vermesi beklenirken, Djiku’nun yokluğunda oluşacak stoper sorunu Serdar Aziz-Samet Akaydın-Jayden Oosterwolde üçlüsünden biriyle kapatmaya çalışacak. Yönetimin de bu arada bir stoper transferi yaparak savunmadaki seçeneklerin sayısını artırması bekleniyor.

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TARiH RAKiP

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7 Ocak İstanbulspor (D)
10 Ocak Konyaspor
14 Ocak Gaziantep (D)
17 Ocak Adanaspor
21 Ocak Samsunspor
24 Ocak Başakşehir (D)
28 Ocak Ankaragücü
4 Şubat Antalyaspor (D)
11 Şubat Alanyaspor

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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