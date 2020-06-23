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GeriFutbol Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 23.06.2020 - 22:46,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı.

Sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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