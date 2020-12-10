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Futbol
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Kemal Ademi döndü...

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Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Kemal Ademi döndü...
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 12’nci haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu Kemal Ademi bireysel saha çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.30’da ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmalarla yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başlarken, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildi.

Yeni Malatyasporda Fenerbahçe hazırlıkları Tüm testler negatif...
Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Tüm testler negatif...

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor hazırlıkları Kemal Ademi döndü...

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