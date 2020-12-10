Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Kemal Ademi döndü...
Fenerbahçe, Süper Lig’in 12’nci haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu Kemal Ademi bireysel saha çalışmalarına başladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.30’da ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmalarla yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başlarken, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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