Fenerbahçe'de yeni kaleci transferi ihtimali! Altay Bayındır...

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

BeIN Sports'un haberine göre; Altay Bayındır'ın Avrupa'dan taliplerinin çıkmasının ardından takımdan ayrılma durumu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır için yaşanan bu gelişmenin ardından yeni bir kaleci transferi yapma ihtimali doğdu.

Bir süredir sarı-lacivertlilerin kaleci adayları arasında ise ilk sırada Dominik Livakovic yer alıyor.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz.