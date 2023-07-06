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Fenerbahçe'de yeni kaleci transferi ihtimali! Altay Bayındır...

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#Transfer#Altay#Fenerbahçe
Fenerbahçede yeni kaleci transferi ihtimali Altay Bayındır...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 14:02

Fenerbahçe'nin, Avrupa'ya transfer olma ihtimali beliren Altay Bayındır'ın yerine kaleci transferini gündemine aldığı belirtildi.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

BeIN Sports'un haberine göre; Altay Bayındır'ın Avrupa'dan taliplerinin çıkmasının ardından takımdan ayrılma durumu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır için yaşanan bu gelişmenin ardından yeni bir kaleci transferi yapma ihtimali doğdu.

Bir süredir sarı-lacivertlilerin kaleci adayları arasında ise ilk sırada Dominik Livakovic yer alıyor.

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Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz.

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#Transfer#Altay#Fenerbahçe

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