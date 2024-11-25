Fenerbahçe'de yeni Ferdi Kadıoğlu doğuyor! Oğuz Aydın tam bir joker

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Kayserispor maçında sergilediği performansla Fenerbahçelileri adeta mest eden Oğuz Aydın, henüz ilk sayfasını yazdığı hikayesiyle, camiaya ‘Yeni bir Ferdi doğuyor’ dedirtti. Nitekim Ferdi Kadıoğlu gibi Hollanda doğumlu olan Oğuz, oyun stili ve joker oyuncu kimliğiyle de şimdilerde Brighton&Hove Albion’da oynayan milli futbolcuyu andırıyor. Ferdi gibi hem sağ hem de sol kanat oynayabilen Oğuz Aydın, aynı zamanda sağ bek ve sol bekte de görev yapabilecek futbol kumaşına sahip.

G.SARAY’IN ELİNDEN KAPILDI

Zenit ile oynanan hazırlık maçında Jose Mourinho’nun sağ bekte forma verdiği Oğuz Aydın, Kayserispor karşısında Saint-Maximin’in yokluğunda sol kanatta görev yaparken 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu. Bucaspor’un 2018’de AZ Alkmaar’dan getirdiği Oğuz, 2021’de gittiği Alanyaspor’da büyük aşama kaydetmiş ve F.Bahçe ile G.Saray’ın transfer listesine girmişti. 24 yaşındaki oyuncu, Ali Koç’un özel çabası sonucunda 6,5 milyon Euro’ya F.Bahçe’ye transfer edildi.

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KISA SÜREDE ADAPTE OLDU

Bu transfer camiada sevinç yaratmış, hatta Jose Mourinho, Oğuz’la çalışmaya başladıktan sonra Ali Koç’a “Bana üst seviyede bir yıldız almışsınız” diyerek beğenisini ifade etmişti. Sessiz, sakin ve saygılı yaklaşımıyla kısa süre içinde takımın en sevilen oyuncularından biri olan Oğuz, ilk zamanlarında Ferdi, Oosterwolde ve Tadic’le Felemenkçe konuşabilirken kendisi gibi Buca kökenli, Çağlar ve Cengiz’in varlığıyla kısa sürede adapte olmuştu.