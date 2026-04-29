Fenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen tehlike! 39 futbolcu olacak

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı.
Maçın ardından Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada seçime gidileceğini duyurdu. Bununla beraber sportif direktör Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.
Sadettin Saran, seçimin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağını ve kendisinin aday olmadığını duyurdu.
3 ADAY VAR
Fenerbahçe'de başkan adaylığına Hakan Safi, Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar aday olduklarını ifade etti.
YENİ BAŞKANI 39 FUTBOLCU BEKLİYOR
Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, Fenerbahçe yeni sezonu toplamda 39 futbolcu ile açacak. Mevcut durumda 28 futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin, 12 futbolcusu çeşitli takımlarda kiralık forma giyiyor.
İŞTE O İSİMLER
Emre Demir - Sakaryaspor
Cengiz Ünder - Beşiktaş
İrfan Can Eğribayat - Samsunspor
Yiğit fidan - Pendikspor
Diego Carlos - Como
Omar Fayed - FC Arouca
İrfan Can Kahveci - Kasımpaşa
Rodrigo Becao - Kasımpaşa
Bertuğ Elmaz - Fatih Karagümrük
Dominik Livakovic - Dinamo Zagreb
Ognjen Mimovic - Pafos Fc
Sofyan Amrabat - Real Betis
EDSON AYRILACAK
Öte yandan sezon başında West Ham United'dan kiralanan ve sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Edson Alvarez'in bonservisinin alınması beklenmiyor. Edson, yeni sezonda sözleşmesinin bulunduğu West Ham'a katılacak.