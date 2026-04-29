Fenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen tehlike! 39 futbolcu olacak

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olmasının ardından şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı.

Maçın ardından Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada seçime gidileceğini duyurdu. Bununla beraber sportif direktör Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.

Sadettin Saran, seçimin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağını ve kendisinin aday olmadığını duyurdu.

3 ADAY VAR

Fenerbahçe'de başkan adaylığına Hakan Safi, Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar aday olduklarını ifade etti.

YENİ BAŞKANI 39 FUTBOLCU BEKLİYOR

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, Fenerbahçe yeni sezonu toplamda 39 futbolcu ile açacak. Mevcut durumda 28 futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin, 12 futbolcusu çeşitli takımlarda kiralık forma giyiyor.

İŞTE O İSİMLER

Emre Demir - Sakaryaspor

Cengiz Ünder - Beşiktaş

İrfan Can Eğribayat - Samsunspor

Yiğit fidan - Pendikspor

Diego Carlos - Como

Omar Fayed - FC Arouca

İrfan Can Kahveci - Kasımpaşa

Rodrigo Becao - Kasımpaşa

Bertuğ Elmaz - Fatih Karagümrük

Dominik Livakovic - Dinamo Zagreb

Ognjen Mimovic - Pafos Fc

Sofyan Amrabat - Real Betis

EDSON AYRILACAK

Öte yandan sezon başında West Ham United'dan kiralanan ve sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Edson Alvarez'in bonservisinin alınması beklenmiyor. Edson, yeni sezonda sözleşmesinin bulunduğu West Ham'a katılacak.