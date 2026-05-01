Fenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen fatura: 515 milyon Euro

Fenerbahçe’de, 21 Eylül 2025’te başkanlık görevine seçilen Sadettin Saran, görev süresinde henüz 1 yılı bile doldurmadan olağanüstü kongre kararı aldı.

Saran’ın, bu tarihi kararını duyurduğu yazılı açıklamasında, yeniden aday olmayacağını ima etmesi, gözleri muhtemel başkan adaylarına çevirdi. Barış Göktürk ve Hakan Safi yarışta var olduğunu resmen açıklarken, bu konuda bir süredir çalışmalar yaptığı bilinen Mehmet Ali Aydınlar’ın adaylığını koymasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

KİMSENİN BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜ YOK

Şüphesiz Fenerbahçe Başkanlığı, özellikle şu dönemde ‘ateşten gömlek giymekten’ farksız. Zira futbol takımının 12 yıla ulaşan Süper Lig şampiyonluğu hasreti tüm camiayı iyiden iyiye germiş durumda. Artık kimsenin şampiyonluk için beklemeye tahammülü kalmadı. Yeni seçilecek başkan doğal olarak bu konuya öncelik verecek ancak bunu başarmak hiç de kolay olmayacak. Fenerbahçe Kulübü’nün mali durumunu ve futbol takımının kadrosunu incelediğimizde, yeni başkanı oldukça kabarık bir fatura beklediğini söylemek mümkün.

CARLOS, BECAO, AMRABAT DÖNECEK

Bu sezonun sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcular hariç Fenerbahçe’nin kadrosunda tam 36 oyuncu bulunuyor. Bunların 20’si yabancı ve 6’sı halen başka takımlarda kiralık oynuyor. İçlerinde Diego Carlos, Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat gibi yüksek maliyetli oyuncuların da yer aldığı kiralıklar, yeni gelecek başkan ve teknik direktörü en çok bu konu uğraştıracak sorunların başında gelecek. “Hangileri kalacak, hangileri gidecek?” sorusunun cevabı özellikle maddi açıdan kritik önem taşıyor.

OSİMHEN’E RAKİP GOLCÜ KİM OLACAK?

YENi yönetim transferde önceliği doğal olarak santrfor mevkisine verecek. En büyük rakip Galatasaray’ın Victor Osimhen’le oynadığı bir ligde üst seviyede iki golcü takviyesi yapması şart olan yeni başkanın bu iş için onlarca milyon Euro’yu gözden çıkarması şart. Ayrıca yeni başkanı ciddi bir borç yükü de bekliyor. Sarı lacivertlilerde 18 Nisan’da yapılan yüksek divan kurulu toplantısında açıklanan verilere göre kulübün toplam borcu 27.3 milyar TL. (yaklaşık 514 milyon Euro)

GARANTi ÜCRET YÜKÜMLÜLÜĞÜ 12.8 MiLYAR TL

Mali tabloların dışında kalan kulübün önemli yükümlülükleri de mevcut. Buna göre Amatör ve profesyonel sporcularla yapılan sözleşmeler kapsamında, maç başı ödemeler hariç olmak üzere Fenerbahçe’nin toplam 12 milyar 823 milyon TL tutarında garanti ücret yükümlülüğü bulunuyor. Oyuncu performansına bağlı olarak bu rakamın deşişmesi de söz konusu. 2026-27’den 2030-31 sezonuna kadar olan dönemi kapsayan reklam, sponsorluk ve loca gelirlerinden toplam 2 milyar 165 milyon TL’nin şimdiden tahsil edilmesi de yönetimin eline zorlaştıracak bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

BORÇ: 515 MiLYON EURO (27.293 MiLYAR TL)

TOPLAM FUTBOLCU SAYISI: 35

KiRALIK OYNAYANLAR: 1

KiRAYA VERiLENLER: 11

YABANCILAR: 20

SEZON SONU KiRADAN DÖNECEK FUTBOLCULAR (11)

- Dominik Livakovic

- İrfan Can Eğribayat

- Diego Carlos

- Rodrigo Becao

- Omar Fayed

- Ognjen Mimovic

- Sofyan Amrabat

- Bartuğ Elmaz

- Emre Demir

- İrfan Can Kahveci

- Cengiz Ünder

SEZON SONU SÖZLEŞMESi BiTECEK FUTBOLCULAR (5)

- Edson Alvarez*

- Mert Hakan Yandaş

- Emre Mor

- Yiğit Fidan

- Tarık Çetin

* Kiralık Futbolcular





FENERBAHÇE’NiN GELECEK SEZONKi KADROSUNDA YER ALANLAR (35)

Kaleciler (5)

- Ederson 2028+1

- Mert Günok 2028

- İrfan Can Eğribayat 2027

- Dominik Livakovic 2028*

- Engin Can Biterge 2028

Savunma (14)

- Milan Skriniar 2029

- Yiğit Efe Demir 2029

- Jayden Oosterwolde 2028

- Çağlar Söyüncü 2027

- Diego Carlos 2028*

- Archie Brown 2028+1

- Nelson Semedo 2027

- Rodrigo Becao 2028*

- Ongjen Mimovic 2029*

- Mert Müldür 2027

- Levent Mercan 2028

- Kamil Efe Üregen 2028

- Omar Fayed 2027*

Orta Saha (8)

- N’Golo Kante 2028

- Matteo Guendouzi 2028

- İsmail Yüksek 2028

- Fred 2027+1

- Sofyan Amrabat 2028

- Bartuğ Elmaz 2028*

- Emre Demir 2027*

- Abdou Aziz Fall 2030

Forvet (8)

- Kerem Aktürkoğlu 2029

- Sidiki Cherif 2030

- Anthony Musaba 2030

- Marco Asensio 2028+1

- Dorgeles Nene 2030

- Anderson Talisca 2028

- Oğuz Aydın 2028

- İrfan Can Kahveci 2028*