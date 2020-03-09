Fenerbahçe'de yeni aday Zico! Roger Schmidt'ten flaş cevap| Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Sabah gazetesinin haberine göre Alman ekolüne önceliği veren yönetimin ilk adayı olan Roger Schmidt'le menajeri aracılığı ile pazarlıklar sürüyor.

52 yaşındaki çalıştırıcının kendisi için yıllık 3 milyon Euro istediği, yardımcılarına da ayrıca 1.3 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Mali açıdan zaten sıkıntıda olan Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu gelen haberler arasında.

ZICO SÜRPRİZİ

Hoca konusunda bu hafta içinde daha somut gelişmeler bekleniyor. Hırvat Zlatko Dalic ile Niko Kovac'ın yanı sıra Zico, Lucescu ve Erol Bulut listedeki diğer adaylar. Özellikle Zico'nun adaylar arasına girmesi sürpriz olarak yorumlandı.





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