Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 8 futbolcuya yol göründü

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Ara transferde kadrosunu iki stoper ve on numara pozisyonunda görev yapan Anderson Talisca ile takviye etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da gönderilecek futbolcularla ilgili çalışma yapıyor... Bu ay içinde kulüpten ayrılması beklenen oyuncular ve gönderilme gerekçeleri şöyle:

YOUSSEF EN-NEYSRi:

Faslı santrfor, performansıyla herkesin beğenisini kazanmış olsa da, Al-Nassr’ın 40 milyon Euro’ya varan astronomik teklifi ve yedeğinde Edin Dzeko ile Cenk Tosun’un olması, satılma ihtimalini güçlendiriyor.

SAiNT-MAXiMiN

Al-Ahli’den 8 milyon Euro’ya kiralanan Fransız oyuncu, yüksek maliyetine karşın bekleneni veremedi (22 maçta 3 gol, 4 asist). Suudi Arabistan basınına göre Saint-Maximin, bonservisine sahip olan takıma geri dönecek.

SERDAR AZiZ

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Teknik direktör Jose Mourinho’nun bu sezon hiç oynatmadığı 34 yaşındaki stoper, gönderilecek isimlerin başında geliyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun bonservisi ile ayrılması bekleniyor.

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SAMET AKAYDiN

Son olarak Athletic Bilbao maçında yaptığı hata nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken milli futbolcu, talip olan kulüplerin yapacağı tekliflere göre bonservisi ile ya da kiralık olarak Fenerbahçe’den ayrılacak.

SZYMANSKi

Polonyalı orta saha oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho’nun genel olarak beğendiği isimlerden biri olmasına karşın Avrupa’dan ciddi taliplilerinin olması nedeniyle satılabilecek futbolcular arasında yer alıyor.

CENGiZ ÜNDER

Kulüp tarihinin en pahalı yerli transferi (15 milyon Euro) olan milli futbolcunun, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar ve Mourinho’nun oyun sisteminde kendine yer bulmakta güçlük çektiği için kiralık gitmesi yüksek ihtimal.

LEVENT MERCAN

Teknik direktör Mourinho’nun son dönemde şans tanıdığı genç oyuncunun, sürekli forma giyebileceği bir Süper Lig takımına kiralanarak tecrübe kazanması ve gelecek sezona hazır dönmesi planlanıyor.

LiNCOLN HENRiQUE

Kiralık gittiği Bragantino takımından geri dönen Brezilyalı futbolcunun, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye kiralanması bekleniyor. Sol bek de oynayabilen Lincoln’un takımda kalma olasılığı da bulunuyor.