Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık kapıda

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ayrılık#Transfer
Fenerbahçe’de yaprak dökümü 5 ayrılık kapıda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 13:52

Fenerbahçe'de, kadro planlaması sürüyor. Sarı lacivertliler, yeni sezonda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracak. İşte Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali olan 5 futbolcu...

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını sürüyor. Sarı lacivertliler, son olarak Edson Alvarez’i de kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.

Fenerbahçe’de takıma katılacak futbolcular kadar, takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Yüksek maaşları sebebiyle resmi teklif alamayan Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic için Ağustos ayının son günleri bekleniyor. Yönetim, her iki futbolcu için de resmi teklif geleceğini düşünüyor.

DJIKU'YA BİRÇOK TEKLİF VAR

Kadroda düşünülmeyen bir diğer isim Alexander Djiku. Ganalı stoper için Avrupa’dan birçok teklif olmasına rağmen henüz görüşmelerde son aşamaya gelinmedi.

Sarı lacivertliler, uygun şartların oluşması halinde Diego Carlos ve Ognjen Mimovic ile de yolları ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe, bu şekilde yabancı sayısını azaltmayı amaçlıyor.

 

