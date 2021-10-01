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Fenerbahçe'de yaman çelişki! İnanılmaz istatistik...

#Fenerbahçe#Olympiakos#Avrupa Ligi
Fenerbahçede yaman çelişki İnanılmaz istatistik...

F.Bahçe kaleyi çok yokladı ama en az isabet bulduğu maçı oynadı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde şok edici bir yenilgi alan Fenerbahçe, Olympiakos karşılaşmasında bu sezon şut istatistiklerinde en az verimlilikle oynadığı karşılaşmayı oynadı.

Yunan ekibi önünde 16 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon resmi karşılaşmalar içerisinde en fazla sayıda kaleyi yokladığı ikinci müsabakayı oynadı.

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Kanarya, Süper Lig’deki Antalyaspor mücadelesinde rakip kaleye tam 21 şut atmıştı.

Sarı lacivertliler, buna rağmen en az isabetli şut çektiği resmi müsabakaya da yine Olympiakos karşısında çıktı.

Vitor Pereira yönetimindeki F.Bahçe, söz konusu 16 şutunun sadece 3’ünde kaleyi bulabildi.

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Avrupa Ligi