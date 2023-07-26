Fenerbahçe'de Wilfried Zaha’nın yerine Cengiz Ünder! Marsilya'nın istediği rakam belli oldu

Haberin Devamı

Wilfried Zaha’nın Galatasaray’a transferinin ardından Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir hamle yapacağı merakla beklenirken sarı lacivertlilerin gündeminde Cengiz Ünder var.

Fransız L’Equipe gazetesi de Fenerbahçe yönetiminin kulübü ile 2025 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu için Marsilya ile resmi görüşmelere başladığını yazdı. Marsilya ile yeni sezon için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Cengiz ise isim vermeden bazı teklifler olduğunu doğrularken görüşmeleri menajerinin yürüttüğünü ifade etti.

YABANCI KONTENJANI KALECİ TRANSFERİ İÇİN KULLANILACAK

Üst üste açıkladığı transferlerin ardından şu an yabancı sayısı 17 olan Kanarya kaleye de bir lejyoner takviyesi yapmayı hazırlanıyor. Bu nedenle sarı lacivertlilerin kanat transferi için rotayı yerli isimlere çevirdiği ve bölgesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Cengiz Ünder’in gündeme alındığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Yine Fransa basınından Peuple Olympien, Cengiz Ünder’in ayrılığı durumunda 15 milyon Euro ile 16 Milyon Euro arası bir bonservis bekleyen Marsilya’nın bu rakamda indirime gitmeye hazır olduğunu yazdı.

Ligue 1 temsilcisi başkanı Pablo Longoria’nın 13 milyon Euro’ya alınan Ismaila Sarr transferi sonrası Cengiz’in satışına sıcak baktığı 10 Milyon Euro seviyesinde bir rakamı da kabul edebileceği belirtildi.

FRANSIZ EKİBİ, ROMA’DAN 8.4 MİLYON EURO BONSERVİSLE ALDI

Altınordu alt yapısından yetişip 2016’da 4.8 milyon Euro bonservisle Başakşehir’e transfer olan Cengiz, İstanbul ekibinde sadece 1 sezon geçirdikten sonra 14 milyon 250 bin Euro’ya Çizme ekibi Roma’nın yolunu tuttu.

İtalyan temsilcisinde 3 sezon geçirdikten sonra 2020-21’de Premier Lİg temsilcisi Leicester City’ye kiralandı. Dönüşte Roma Cengiz’i bu kez şimdiki kulübü Marsilya’ya kiralarken ortaya koyduğu performansın ardından Fransız ekibi sezon sonu 8.4 milyon Euro bonservis ödeyerek yıldız futbolcuyu renklerine kattı.

Marsilya’da 93 maçta 18 gol, 12 gollük bir performana imza atan 26 yaşındaki futbolcu Türk Milli Takımı ile de çıktığı 46 karşılaşmada 16 gol atıp, 10 asist yaptı.

Haberin Devamı