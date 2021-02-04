Fenerbahçe'de Volkan Demirel'den Galatasaray derbisi öncesi flaş açıklamalar!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı.

İşte Volkan Demirel'in sözleri;

Fenerbahçeliler bu takıma güvenmeye devam etsin. Ben bu takımı, havasını biliyorum. Fenerbahçe taraftarı rahat olsun, hafta sonu onlar için bayram olacak

BUNDAN SONRA HİÇ OLMAYACAK

Geçen sene derbide bir istisna oldu. 20 senede bir, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız

YİNE BİZ KAZANIRIZ

İki takım dışarıdan 11 adam toplasa yine biz kazanırız. Türkiye'nin en büyük derbisi Fenerbahçe - Galatasaray maçlarıdır. Bunu dünya söylüyor

FELIPE MELO'YU İYİ ANALİZ ETTİM

Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM

Beşiktaş'tan teklif aldım, istedikleri dönemler oldu. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman rakip olmak istemedim. Fenerbahçe'ye karşı rakip olsam 'Ben oynamam' derdim