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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine 2 aday öne çıktı! Kenan Koçak ve İsmail Kartal...

#Fenerbahçe#Kenan Kolçak#İsmail Kartal
Fenerbahçede Vitor Pereiranın yerine 2 aday öne çıktı Kenan Koçak ve İsmail Kartal...
Süleyman Arat

Fenerbahçe’de beklenen oldu, başarısız sonuçların ardından Portekizli hoca gitti. Sarı lacivertlilerdeki 2. döneminde de beklentilerin altında kalan Vitor Pereira’nın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için iki aday öne çıkıyor... Geçmiş dönemde de Kanarya’da görev yapan İsmail Kartal’ın yanı sıra şu anda A Milli Futbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Kenan Koçak’ın şu an en güçlü iki aday olduğu öğrenildi.

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Süper Lig’de 2 kez öne geçtiği Beşiktaş derbisinde sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılan, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 14’e yükselen Fenerbahçe, taraftarların büyük tepkisini çeken Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Alınan bu kararla beraber, Portekizli teknik adamın sarı lacivertlilerdeki 2. dönemi de başarısızlıkla noktalanmış oldu. Fenerbahçe Kulübü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımı Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın sözleşmesi Kulübümüz tarafından feshedilmiştir.” Fenerbahçe’de 2 milyon Euro’luk maaşının 500’nin Euro’su ödenen Pereira’ya fesih ile beraber 1,5 milyon Euro da ödendi.

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F.Bahçe’yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran ve sezon başında ‘Yarım kalan hikayeyi tamamlamak’ istiyorum diyerek yeniden sarı lacivertlilerle sözleşme imzalayan Portekizli hocanın, ikinci dönemi henüz aralık ayında sona erdi. F.Bahçe ile ligde 17 maça çıkan Pereira, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler Süper Lig’de 5. sırada yer alıyor.

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DERBiDE KOÇAK’LA SAMiMi GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın vedasının ardından yeni teknik direktör için arayışlar başlarken, en ciddi adaylar olarak isim öne çıktı... Bu isimlerin ilki, A Milli Futbol Takımı’nın yardımcı antrenörü Kenan Koçak. Fenerbahçe ile ismi anılan Kenan Koçak, Beşiktaş derbisini Kuntz’la birlikte tribünden takip ederken, Ali Koç ile samimi görüntülere objektiflere yansımıştı. Sarı lacivertlilerdeki bir diğer teknik direktör adayının ise geçmişte de Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal olduğu öğrenildi.

Fenerbahçede Vitor Pereiranın yerine 2 aday öne çıktı Kenan Koçak ve İsmail Kartal...

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YILDIZ FUTBOLCULARLA SORUN ÖN PLANDAYDI

1- İlk döneminde star oyuncularla yaşadığı sorun nüksetti. Robin Van Persie, Nani, Caner gibi oyuncularla yaşadığı problemler bu döneminde de Mesut Özil, Sosa, Pelkas, Nazım, Novak gibi isimlerle sürdü.

BAŞKAN DEDi, GÖZDEN GEÇiRDi KOÇ UYARDI BiR DAHA MESUT’U KESEMEDi

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2- Yönetim baskısına direnemedi ve ilk kez başkan Ali Koç’un “Vitor hocamız Mesut’tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli” uyarısının ardından 4’lü defansa geçti ve o günden sonra bir daha Mesut Özil’i kesmedi.

GEÇEN YILIN YILDIZLARI UNUTULDU PELKAS-SOSA KULÜBEYE HAPSOLDU

3- Geçen yılın yıldızı Dimitris Pelkas’ı kulübeye hapsetti, takımın Arjantinli maestrosu Jose Sosa‘dan yararlanmadı... Milli Takım’ın sağ beki Nazım Sangare unutuldu, Trabzonspor’un yıldızı Novak yedek oyuncu yapıldı.

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SiSTEM KONUSUNDA ISRARINI SÜRDÜRDÜ 3’LÜ DEFANS ELEŞTiRiLERiNE KULAK TIKADI

4- Portekizli teknik adamın inatçı karakteri gene başına iş açtı. Henüz hazırlık maçları oynanırken ‘Bu kadro 3’lü defans oynayamaz’ eleştirilerine kulak tıkadı. Yaşanan sıkıntılara rağmen sisteminde ısrarcı tavrını sürdürmeye devam etti.

HEMEN HER HAFTA OYNAYANLAR DEĞİŞTi BU SEZON TAKIMDA KADRO iSTiKRARI SAĞLANAMADI

5- Bir türlü kadro istikrarı yakalayamadı. Mesut Özil’le başlayan negatif rüzgarla mutsuz bir kulübe oluştu. Bir hafta 3’lü bir hafta 4’lü defans oynadı. Forvette bir hafta Berisha bir hafta Serdar Dursun görev aldı. Takımda defans tandemi de sağ bek-sol bekler de neredeyse her hafta değişti.

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HOCA ARAYIŞI iDDiASI MORALiNi BOZDU FUTBOLCULAR ÜZERiNDEKi ETKiSi AZALDI

6- Yönetimin bir teknik adam arayışında olduğu hatta görüşmeler yaptığı haberlerinden sonra kulübeden çıkmadı, sürekli not tutan, basın toplantılarında gergin ve mutsuz görünerek takım üzerindeki etkisini iyice eritti.

51 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Pereira Fenerbahçe’deki iki döneminde toplamda 51 karşılaşmaya çıktı. Ancak iki dönemde de Süper Lig’de şampiyonluğun uzağında kaldı.

GALiBiYET YÜZDESi DÜŞTÜ

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira, ilk döneminde yüzde 65 galibiyet ortalaması yakaladı. Bu oran 2. dönemde 47’ye düştü.

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GÖLE YA DA KARAPINAR ÇIKACAK

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasına takımın başında antrenörlerden Zeki Murat Göle ya da Tahir Karapınar yer alacak.

ALi KOÇ DÖNEMiNDE 8 HOCA ÇALIŞTI

Fenerbahçe Başkanlığı döneminde Ali Koç, 8 farklı teknik direktörle çalışmış oldu. Sarı lacivertlilerde Koç döneminde teknik direktör olarak Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve son olarak Pereira görev yaptı.

Phillip Cocu

Erwin Koeman

Ersun Yanal

Zeki Murat Göle

Tahir Karapınar

Erol Bulut

Emre Belözoğlu

Vitor Pereira

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#Fenerbahçe#Kenan Kolçak#İsmail Kartal

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