Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın performansı hayal kırıklığı yarattı! Emre Belözoğlu ve Jose Sosa detayı...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve 4 maçlık yenilmezlik serisini sona erdi.

Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada avantajı kullanamayan sarı-lacivertlilerde hedefte bir kez daha Vitor Pereira var.

PEREIRA BİR KEZ DAHA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Sezon başından bu yana bir türlü istikrarlı sonuçlar alamayan ve zirve yarışında Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira eleştirilerin hedefi olurken gündeme bir kez daha geçtiğimiz sezonu tamamlayan Emre Belözoğlu geldi.

ŞAMPİYONLUK TEK MAÇLA KAÇTI

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın başına geçen ve görev yaptığı 10 maçta tek yenilgi alıp şampiyonluğu 1 maçla kaybeden Belözoğlu'yla yola devam edilmemiş ve Ali Koç yönetimi tercihini Vitor Pereira'dan yana kullanmıştı.

BAŞAKŞEHİR'E SEVİYE ATLATTI

Haberin Devamı

Aykut Kocaman'ın ardından Medipol Başakşehir'in başına geçen Belözoğlu, gösterdiği performansla takımına adeta seviye atlattı.

Ligde takımımın başında 8 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan topladı.

📋Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir'de göreve başlamadan önce lig sıralaması;



🔻8. HAFTA



2) Fenerbahçe: 19 puan

15) Başakşehir: 6 puan



🔥Emre Belözoğlu göreve başladıktan sonra lig sıralaması;



✅16. HAFTA



4) Başakşehir: 28 puan

5) Fenerbahçe: 27 puan pic.twitter.com/gfbMhUz0dS — Spor Arena (@sporarena) December 13, 2021

F.BAHÇE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Göreve geldiğinde Medipol Başakşehir 6 puanla 15. sırada yer alırken göreve başladıktan sonra aldığı 22 puanla takımın puanını 28'e yükseltti ve Fenerbahçe'nin önünde 4. sırada kendine yer buldu.

Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir'de göreve başlamadan önce ligde 19 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından rakibine hem lig sıralamasında hem de puan olarak geçilmekten kurtulamadı.

DEFANSİF ÖN LİBERO TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLDU

Sarı lacivertlilerin başına geçtikten sonra Erol Bulut'un değişmez ismi olan Luiz Gustavo'yu yedeğe çeken Emre Belözoğlu, Jose Sosa'yı o bölgede tek başına oynatarak takımın pas yüzdesine arttırırken Arjantinli de performansıyla takımın seviyesini yükseltmişti.

Fenerbahçe'nin başındayken Emre Belözoğlu'nun değişmez ismi olan Jose Sosa, büyük fark yaratırken alınan galibiyetlerde de kilit isim olmuştu.

Haberin Devamı

PEREIRA'NIN GUSTAVO İNADI

Belözoğlu'nun aksine Jose Sosa'nın yerine Luiz Gustavo'yu o bölgede tercih eden Vitor Pereira, Brezilyalı oyuncunun yanında ise Miguel Crespo tercihi ile eleştiri oklarının hedefi olmaya devam etti.

İki defansif orta saha oyuncusu Gustavo ve Crespo'yu birlikte kullanan Pereira, Jose Sosa'ya daha az forma şansı verirken kadro tercihleri nedeniyle Gaziantep FK maçı sonrasında da eleştirildi.

GUSTAVO’YA BÜYÜK TEPKi

Fenerbahçe’de ilk yenen gol öncesinde pas hatası yapan Gustavo, 2. gol öncesinde de pas hatasının ardından Gaziantep’in atağına neden oldu.

Haberin Devamı

Ev sahibi ardından gelişen pozisyonda Ferdi’nin müdahalesinin ardından penaltı kazanarak yeniden öne geçti. Bu durum nedeniyle sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Gustavo’ya tepki gösterdi.



ARŞİV - INTER DÖNEMİ GOLLERİYLE EMRE BELÖZOĞLU;



