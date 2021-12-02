Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kaderi belli oluyor! 2 maçta kayıp yaşanırsa...

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Süper Lig’de ve Avrupa’da alınan kötü sonuçlar yüzünden arka arkaya kritik maçlar oynamaktan kurtulamayan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira için yine kritik bir hafta başlıyor.

Göztepe beraberliğiyle lider Trabzonspor’un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe, pazar günü İstanbul’da taraftarın tam kapasiteyle izleyeceği maçta Çaykur Rizespor‘u ağırlayacak. Kanarya bu maçtan 4 gün sonra 9 Aralık Perşembe günü yine İstanbul’da taraftarının önünde Frankfurt karşısına çıkacak.

SAVUNMADA NOVAK'IN YERİNE SZALAI

Bu iki maçta sarı lacivertli ekibin alacağı sonuçların, Vitor Pereira’nın da kulüpteki geleceğini belirleyeceği tahmin ediliyor. Rize ve Frankfurt karşısında alınacak olası kötü sonuçlarda taraftarın tepki göstermesine kesin gözle bakılırken, yönetim iki maçtan da 3’er puan alınıp düze çıkılması beklentisinde.

Öte yandan Fenerbahçe’de Filip Novak’ın Göztepe maçında kırmızı görerek oyun dışı kalmasıyla sol bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu. Bu mevkide Vitor Pereira’nın Szalai’ye görev vermesi bekleniyor. Orta sahada da Zajc ve İrfan Can Kahveci’nin yokluğunda öne çıkan iki isim mevcut.

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JOSE SOSA VE GUSTAVO SAHAYA

Sarı lacivertlilerde sakatlıktan dönen Luiz Gustavo ve Jose Sosa’nın Çaykur Rizespor karşısında sahada olması, cezası biten Mert Hakan Yandaş’ın da görev alması bekleniyor.

VALENCIA ARANIYOR!

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da attığı gollerle Fenerbahçe’yi sırtlayan isim olan Enner Valencia kendisini arattı! Yıldız futbolcunun sakatlığı döneminde şans bulan Berisha ve Serdar Dursun beklentilerin altında kaldı. Taraftarların hasretle beklediği Ekvadorlu oyuncu bantları çıkartarak salonda çalışmalara başladı ancak kesin olarak Süper Lig’deki Çaykur Rizespor ve Avrupa Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt maçlarında yer alamayacak.

Sarı lacivertlilerin en önemli gol silahlarından birisi olan öne çıkan Enner Valencia’nın 17. haftada iç sahada oynanacak olan zorlu Beşiktaş karşılaşmasında sahada olacağı öğrenildi.