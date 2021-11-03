Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan'UEFA Avrupa Ligi' açıklaması! 'Kazanmak isterim'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Bu maçın önemini biliyoruz. İyi oynayıp, 3 puan almak var kafamızda. Biz onları biliyoruz, onlar bizi biliyor. Bu 2 maç arasında geçen sürede bazı hataları düzeltmek için bir fırsat bizim için. İyi oynayıp, 3 puan almak istiyoruz.

FUTBOLDA ELEŞTİRİLER VARDIR

Şu an bütün odağımız takımın seviyesini artırmak. Daha önce yüksek seviyede maçlar oynadık. Takımdaki futbolcularda güçlü karakterler vardır. Futbolda eleştiriler vardır, bazen eleştirilirsiniz.

KONTROL EDEMEYİZ

Bazen dünyanın en iyisisinizdir, bir maç sonra her şey farklı olabilir. Futbol bu, bunu kontrol edemeyiz ama bizim sahadaki davranışları kontrol etmemiz gerekiyor. Takıma yeniden öz güven vermem gerekiyor ve daha önce gösterdiğimiz seviyeyi tekrar göstermemiz gerekiyor.

FUTBOL MATEMATİK DEĞİLDİR

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Frankfurt'taki penaltıyı atmış olsaydık +2 puanımız olacaktı, Antwerp'tekini atsak belki yine öyle olacaktı. Futbol matematik değildir. Seviyemizi artırmamızın tek yolu, öz güvenimizi artırmak. Benim çok tecrübem var, çok farklı durumlarla karşı karşıya kaldım.

HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR

Futbolda bazen bir maçta alacağınız bir sonuç her şeyi çok fazla değiştirebilir. Tekrardan öz güven kazandırabilir ve sizi tekrardan iyi futbol oynadığınız günlere götürebilir. Futbolda en ufak bir şeyde maçı kazanabilirsiniz, bu yüzden dünya çapında bir spor.

UEFA Kupası cümlemde şunu demek istedim: 'Biz tabii ki dünyanın en iyi takımı değiliz. Omzumuza bu sorumluluğu yüklememeliyiz. Bu mesajı vermek istedim. Bizim amacımız her maçta en yüksek seviyede olmak.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTERİM

Tabii ki Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ben daha önce yardımcı hoca olarak bu kupayı kazandım. Teknik Direktör olarak da kazanmak isterim. Dediğim gibi orada dediğim farklı bir mesajdı.