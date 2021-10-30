Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan yenilgi yorumu: 'En kötüyüsüydü'

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Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım. İlk dakikalardan itibaren konsantre başlamamız gerektiğini konuşuyorduk ama ölümcül hatalar yaptık

EN KÖTÜ OYUNUMUZDU

Benim için garip olan, ilk yarıda hiçbir reaksiyon gösteremememizdi. İlk defa Fenerbahçe seviyesinde bu kadar kötü bir oyun gördüm. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzu sergiledik.

BU DURUMU DEĞİŞTİRMEK...

Bizim yapmamız gereken şey, başkanımızla birlikte konuşup bu durumu tersine çevirmek ve bu durumu olabildiğince çabuk değiştirmek.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Üç sakatlık da ciddi gibi görünüyor ama değerlendirdikten sonra göreceğiz.