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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan yenilgi yorumu! 'Açıklamak zor'

#Fenerbahçe#Pereira#Vitor
Fenerbahçede Vitor Pereiradan yenilgi yorumu Açıklamak zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Onlar ilk hatayı cezalandırdı. Basit top kayıpları yaptık. Merkezde kalabalıktılar, boşluk bulamadık

KALBİMİZLE OYNADIK AMA...

İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar bulduk. Kalbimizle oynadık ama bir kontratakla ikinci golü buldular. Sonrası zordu. İkinci gol bizim organizasyonumuzu bozdu. Denedik ama zayıf bir deneme oldu sonrasında. Boşluklar verip üçüncü golü yedik

HAZIR OLMAMIZ LAZIM

Zor bir maçtı. Bu 3 puanı telafi etmemiz lazım. Önümüzde pazar günü bir maç daha var. O maça hazır olmamız lazım.

HER GELDİKLERİNDE ATTILAR

Birçok pozisyon üretip atamadık. Onlar her geldiklerinde attılar. Bu seviyelerde basit hatalar yapmamak, ilk golü yememek gerekir. Anahtar budur. Onlar ilk golü attılar. Biz daha sonra iyi oynadık ve biz iyi oynarken ikinci golü attılar. O an maç bizim için bitti

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#Fenerbahçe#Pereira#Vitor