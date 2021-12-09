Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu: 'Tecrübe oldu'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekimi günü ve saati...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...#Fenerbahçe
Bakan Muştan ihracatta net mesaj: Hedefimizi aşacağızBakan Muş'tan ihracatta net mesaj: 'Hedefimizi aşacağız'#Ticaret Bakanı
Beşiktaşın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu Ters köşe isim...Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu! Ters köşe isim...#Beşiktaş
Canlı | Kritik maçta top direkten döndü Skor...Canlı | Kritik maçta top direkten döndü! Skor...#Lazio
Bakan Nebatiden asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacakBakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacak#Hazine Ve Maliye Bakanı
Fenerbahçe 1 puanla veda etti Yoluna Konferans Liginde devam edecekFenerbahçe 1 puanla veda etti! Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek#Uefa Avrupa Ligi
Bakan Koca Avrupa örneğini verdi ve uyardı: Olumlu durumu sürdürmek için...Bakan Koca Avrupa örneğini verdi ve uyardı: Olumlu durumu sürdürmek için...#Koronavirüs
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Ölüme götüren imza Türkiyenin konuştuğu olayda flaş gelişme...Ölüme götüren imza! Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme...#Muğla
Sergen Yalçın böyle ayrıldı Tesis çıkışı o an...Sergen Yalçın böyle ayrıldı! Tesis çıkışı o an...#Sergen Yalçın
Almanyada panik anları İkinci Dünya Savaşından kalma bomba bulunduAlmanya'da panik anları! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu#Anadolujet
Mecliste gerginlik Genel Kurulda el hareketi yaptın tartışmasıMeclis'te gerginlik! Genel Kurul'da 'el hareketi yaptın' tartışması#TBMM
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Uçan taksiler gerçek oluyor Peki İstanbulun taksicileri ne diyorUçan taksiler gerçek oluyor! Peki İstanbul'un taksicileri ne diyor? #Elektrikli Hava Araçları
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu: 'Tecrübe oldu'

#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Pereira
Fenerbahçede Vitor Pereiradan UEFA Avrupa Ligi yorumu: Tecrübe oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçta Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

Bu grupta detaylar belirleyici oldu. Bir şeyleri bahane olarak göstermek istemiyorum ama Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçan penaltılar, Olympiakos maçında son dakikada yediğimiz gol belirleyici oldular.

BİZİM İÇİN TECRÜBE OLDU

Bu yıl bizim için biraz tecrübe oldu ki seneye Avrupa’da daha tecrübeli olabilelim

PUAN FARKINI KAPATMAK İSTİYORUZ

Bizim için her zaman bir sonraki maç önemli. Ligdeki durumumuzu toparlamak istiyoruz. Konferans Ligi'ne gelince de o turnuvada da elimizden geleni yapacağız. O turnuvada da çok güçlü takımlar var. Ligde de en iyi şekilde durumumuzu gösterip, puan farkını kapatmak istiyoruz.

BAYERN MÜNİH'İ YENEN BU TAKIM

Haberin Devamı

Maçtan önce de dediğim gibi, Frankfurt gerçekten güçlü bir takım. Bundesliga’da oynuyorlar, Bayern Münih’i yenen takım bu takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Bugün aklımızda kazanmak vardı, ligde de başka bir önemli maçımız var.

AKLIMIZDA BAŞKA BİR MAÇ OLUYOR

Bu maçı oynarken aklımızda başka bir maç oluyor. Çünkü ana hedefimiz lig. O gün en iyi seviyemizde olacağız. Erol Bulut'un dedikleri hakkında konuşmayacağım. Kendi takımım hakkında konuşurum, rakip takım hocaları hakkında konuşmam

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Pereira

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla