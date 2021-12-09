Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu: 'Tecrübe oldu'

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UEFA Avrupa Ligi'nde son maçta Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

Bu grupta detaylar belirleyici oldu. Bir şeyleri bahane olarak göstermek istemiyorum ama Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçan penaltılar, Olympiakos maçında son dakikada yediğimiz gol belirleyici oldular.

BİZİM İÇİN TECRÜBE OLDU

Bu yıl bizim için biraz tecrübe oldu ki seneye Avrupa’da daha tecrübeli olabilelim

PUAN FARKINI KAPATMAK İSTİYORUZ

Bizim için her zaman bir sonraki maç önemli. Ligdeki durumumuzu toparlamak istiyoruz. Konferans Ligi'ne gelince de o turnuvada da elimizden geleni yapacağız. O turnuvada da çok güçlü takımlar var. Ligde de en iyi şekilde durumumuzu gösterip, puan farkını kapatmak istiyoruz.

BAYERN MÜNİH'İ YENEN BU TAKIM

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Maçtan önce de dediğim gibi, Frankfurt gerçekten güçlü bir takım. Bundesliga’da oynuyorlar, Bayern Münih’i yenen takım bu takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Bugün aklımızda kazanmak vardı, ligde de başka bir önemli maçımız var.

AKLIMIZDA BAŞKA BİR MAÇ OLUYOR

Bu maçı oynarken aklımızda başka bir maç oluyor. Çünkü ana hedefimiz lig. O gün en iyi seviyemizde olacağız. Erol Bulut'un dedikleri hakkında konuşmayacağım. Kendi takımım hakkında konuşurum, rakip takım hocaları hakkında konuşmam