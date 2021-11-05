Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan tur yorumu! 'Yunanistan'da kazanabiliriz'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

Skordan dolayı çok mutluyum. Takımın performansından dolayı da öyle. Bugünkü galibiyeti hak ettik, daha fazla gol de atabilirdik. Takım, bugünkü performansı nedeniyle tebriği hak ediyor

HALEN ŞANSIMIZ VAR

Hala mücadelenin içindeyiz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak, Yunanistan'da da kazanabiliriz. Bugün oynadığımız gibi oynarsak, hala şansımız var.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Taraftarlarımıza da teşekkürler, otel çıkışında bizi desteklediler.

HİÇ ŞÜPHEM YOK

Takımımdan, oyuncularımdan hiçbir şüphem yok. Taraftarlarımızdan, başkanımızın tutkusundan şüphem yok. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Bizim yapmamız gereken, dengeyi kurup doğru yolda devam etmek.

İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI

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İrfan'ın kalitesini biliyoruz. Ama sakatlandı ve uzun süre aramızda yoktu. Şimdi fiziksel durumunu toparlıyor. Özellikle topla olan teknik kalitesi ve karar verme kapasitesi çok iyi. Bugün oyuncularımı çok beğendim, sahaya koymuş oldukları ruhu çok beğendim.