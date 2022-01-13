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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sonra ikinci İsmail Kartal dönemi! Löw mü gelecek?

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#İsmail Kartal
Fenerbahçede Vitor Pereiradan sonra ikinci İsmail Kartal dönemi Löw mü gelecek
Süleyman Arat

‘Löw mü, Bilic mi yoksa Jesus mu?’ derken sarı lacivertliler dün 2014-15 sezonunda takımın başında bulunan İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşıldığını açıkladı. Bu hamle sezon sonu Joachim Löw’ün takımın başına getirileceği yorumlarını beraberinde getirirken tartışma da yarattı.

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F.Bahçe'de Vitor Pereira’yla yolların ayrılmasından sonra 23 gün boyunca yılan hikayesine dönen yeni teknik adamın kim olacağı bilmecesi dün çözüldü ve takımın başına İsmail Kartal’ın getirildiği duyuruldu. Soyal medyadan yapılan duyuru camiada büyük yankı bulurken bazı kesimler, ‘Löw’ün ayak sesleri’, ‘Görevin Fenerbahçe’nin evladına verilmesi çok doğru bir karar’ şeklinde tepkiler verirken bazı muhalif gruplar da açıklamanın beklentileri karşılamadığını ifade ettiler.

Neden 23 gün beklendi?

Dün itibariyle 2021- 22 sezonunda Fenerbahçe’de 2. Vitor Pereira döneminin ardından 2. İsmail Kartal döneminin başlaması beraberinde birçok soruyu da akla getirdi.

· Pereira’nın ayrıldığı günden beri 6 aylık ara çözüm formülü üzerinde durarak İsmail Kartal’ı takımın başına getirmeyi düşünen yönetim neden 23 gün bekledi?

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· Joachim Löw ile yakın dostluğu olan İsmail Kartal önümüzdeki sezon hayata geçirilecek yeni projenin ilk adımı mı?

· Löw-İsmail Kartal arasında bir konuşma, ikna diyaloğu yaşandı mı? Löw mü İsmail Kartal’ı, İsmail Kartal mı Löw’ü ikna etti?

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Löw takıma müdahale edecek mi?

· Anlaşma sağlanırsa İsmail Kartal idaresinde sezon devam ederken önümüzdeki yıl takımın başına Löw’ün getireceği açıklanacak mı? Sezon devam ederken Kartal-Löw fikir alış verişi olacak mı? Löw zaman zaman kadro yapısına veya oyun sistemine müdahale edecek mi?

· 1998-99 da Löw’ün yardımcılığını yapan, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’la şampiyonluk yaşayan İsmail Kartal bu adımı kariyerindeki en önemli dönüm noktası olarak mı görüyor?

Takımı toparlayabilecek mi?

Futbolcularla her zaman arası çok iyi olan 3 Temmuz ve 4 Nisan kurşunlanma gibi zor günlerde takımın içinde olan Kartal, gene zor bir dönemde göreve geliyor, bu kez takımı toparlamaya gücü yetecek mi?

· İsmail Kartal ligin kalan bölümünde başarılı olur hatta Türkiye Kupası’nı kaldırma başarısını elde ederse önümüzdeki yıl da göreve devam edecek mi?

· İsmail Kartal önümüzdeki yıl Löw veya Jesus gelirse yardımcılık görevini kabul edecek mi?

Başkan Koç, Löw'e mi gitti?

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· İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle Rizespor’da birlikte çalıştığı eski golcüsü Vedat Muric de kiralık olarak takıma dönecek mi?

· Fenerbahçe’yi yakından tanıyıp takip eden İsmail Kartal takıma yapılacak takviyelerle ilgili başkan Ali Koç’tan kimlerin alınmasını isteyecek?

· Dün saat 18.00’de özel uçağıyla Almanya’ya giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü Alman teknik direktör Joachim Löw ile mi görüşecek?

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#İsmail Kartal

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