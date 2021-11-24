Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan 'sistem' yanıtı! 'Bizim için önemli'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, basın toplantısında konuştu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Maç zor bir maç olacak, iki iyi takımın karşılaşması olacak. Olympiakos, bu tarz turnuvalarda tecrübeli bir takım. Büyük Avrupa takımlarına karşı oynamaya alışık bir takım.

İZİN VERMEMELİYİZ

Onlarla oynadığımız son maça göre bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Kontra ataklara izin vermemeliyiz. Kendi seviyemizde oynamalıyız. Yarın da bu şekilde oynayacağız

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Biz birden fazla sistemde oynamaya çalışıyoruz. Farklı takımlarla oynuyoruz, maçlarda hem 4'lü hem 3'lü savunmalarla oynamak bizim için çok önemli. Maç içinde de formasyon değiştirebilirsiniz. Bizim için önemli olan istikrarlı bir performans sergilemek

MAÇA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR

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Olympiakos maçına odaklanmamız gerekiyor. Olabilecek en iyi koşulda sahaya çıkmamız gerekiyor. Son maç zor bir maçtı, yarın da zor bir maç olacak, dolayısıyla dengeyi sağlamamız gerekiyor. Oyuncularla kendi aramızda konuştuktan sonra seçimimize karar vereceğiz.