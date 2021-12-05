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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sistem açıklaması

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Rizespor
Fenerbahçede Vitor Pereiradan sistem açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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3'lü savunma oynattığı gerekçesiyle zaman zaman eleştiri alan Pereira, sistemin önemli olmadığını, sahada savaşacaklarını söyledi.

Kazanmak için savaşacaklarını kaydeden Vitor Pereira, "Bugün hangi sistemle oynayacağımızın bir önemi yok. Bir şüphem yok ki oyuncularım takımlarından, formalarından, taraftarlarından gurur duyarak savaşacak. Bir aile olduğumuzu göstererek kazanmak için oynayacağız." dedi.

Bir aile olduklarını sahada göstermek istediklerini belirten Pereira, "Kim oynarsa oynasın sahada kaliteli, baskılı bir oyun sergileyebilmek için herkes elinden geleni yapacak. Ben tüm oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularımın Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Aile olduğumuzu, birlik olduğumuzu göstererek kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Rizespor

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