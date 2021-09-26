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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan oyuncularına övgü! 'Fantastik performans'

#Fenerbahçe#Vitor#Pereira
Fenerbahçede Vitor Pereiradan oyuncularına övgü Fantastik performans

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Haytayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Perira'nın açıklaması;

Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü.

ÇOK POZİSYON ÜRETTİK

Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık.

FANTASTİK BİR OYUNCU GRUBU

Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum

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#Fenerbahçe#Vitor#Pereira