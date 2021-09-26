Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan oyuncularına övgü! 'Fantastik performans'

Süper Lig'de Haytayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Vitor Perira'nın açıklaması;
Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü.
ÇOK POZİSYON ÜRETTİK
Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık.
FANTASTİK BİR OYUNCU GRUBU
Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum