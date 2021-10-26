Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan oyuncularına “başınızı kaldırın” mesajı

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Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yapılan dün (Pazartesi) ilk antrenman öncesi oyuncularına konuşma yapan tecrübeli teknik adam: “Futbol zor bir iş, zor bir meslek. Ama bizler farklı olduğumuz için buradayız. Etraftaki insanların ne dedikleri bizi tanımlamaz. Bizi bizim karakterimiz, tepkilerimiz tanımlar” ifadelerini kullandı.

Oyuncularına; “Alanya maçında oynamış olduğunuz oyundan dolayı sizinle gurur duyuyoruz” şeklinde seslenen Pereira: “Bu ligde 5 puanlık fark çok az. Puan kaybı önemi ancak sezonu kazanmak aslolan. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz. Dünkü gibi devam edersek inanın bana fark kapanır.” dedi.

"KAFANIZI BOŞALTIN"

Takımına birgün izin veren Portekizli Teknik Adam; “Ailelerinizle olun, kafanızı boşaltın çünkü buna ihtiyacımız var hepimizin. Henüz önümüzde uzun haftalar var. Her puan her maç önemli. Kazanılacak çok maç ve puan var. Sabredecek, kırılma anlarında büyük takım reaksiyonu gösterecek, ayaklarımız yere basacak, birbirimize destek olup hep birlikte kazanmayı alışkanlığa dönüştüreceğiz. Ben de 10 gündür Samandıra’dan hiç çıkmadım. İzin yapın kafanızı toplayın” ifadelerini kullandı.