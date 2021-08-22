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Futbol
Haber Giriş: 22.08.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması! Yedek başladı...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in yedek kalmasıyla ilgili olarak "Takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günkü maçta yüzde 100 hazır olması gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Pereira, karşılaşma öncesi takımın genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

Takımda yaşanan sakatlıklardan ötürü farklı 11'le çıkmaya mecbur kaldığını belirten Pereira, "Zor bir maç olacak. Her maç bir meydan okuma. Muhteşem taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onların desteği ve bizim takım ruhumuzla her zorluğun üstesinden geleceğiz. Yaşadığımız birçok sakatlık, farklı 11'le çıkmaya mecbur etti. Her oyuncumuz çok önemli. Her maç, onlar için bir fırsattır. Taraftarlar bizim 12. oyuncumuz. Takımlarına aşıklar. Onların verdiği enerjiyle zorlukların üstesinden geliriz. Biz Fenerbahçeliler için çalışıyoruz." dedi.

"PERŞEMBE GÜNÜNE HAZIR OLMASI GEREKİYOR"

Yıldız futbolcu Mesut Özil'i yedek bırakmasıyla ilgili olarak Pereira, "Mesut Özil bizim kaptanımız. Takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günü önemli bir maçımız var. Dinlenip o maça yüzde 100 hazır olması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçede Vitor Pereiradan Mesut Özil açıklaması Yedek başladı...

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