Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan maç sonu hakem açıklaması! 'Saygısızca bir şey yapmadım'

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Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Maç 11'e 11'ken iyi taraf bizdik. Hakemin vermiş olduğu karar sonrası ki hakemin verdiği karar hakkında çok konuşmak istemiyorum, hakemin verdiği bir başka karar sonrası maç bizim için bitmişti. Oyuncularımın performansı sonrası yenilgiyi hak etmiyorduk."

LİDERLİĞİ GERİ ALMALIYIZ

Şu anda 2 puan fark var. Savaşımız devam ediyor. Bizim yapmamız gereken şey vermiş olduğumuz liderliği geri almak.

MAÇ SONU HAKEME İTİRAZI

Maç sonunda Ali Şansalan'a saygısızca bir şey yapmadım