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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt! 'Burada, gazetecilerle...'

#Vitor Pereira#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçede Vitor Pereiradan istifa sorusuna yanıt Burada, gazetecilerle...

Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

İşte Pereira'nın açıklamaları;

"Aslında maça iyi başladık. Kazanmak için tüm hazırlıkları yaptık. İlk hatamızdan geri düştük. Daha sonra beraberliği yakaladık. İkinci bir hatamızla yine geriye düşüp tekrar beraberliği sağladık. Beraberliği sağladıktan sonra 3-2 yapacak pozisyonları bulduk ama 3. hatadan yine gol yedik. Kazanmak için çalıştık ama bu hataları öngöremedik. Bu seviyede bu tarz hatalar yapmamak gerek. Maçın hikayesi bu oldu."

"Şampiyon olmak isteyen takımların, bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor. Biz bugün maalesef bunu yaptık. Bu maç çok önemliydi. Bu maçın önemini biliyorduk. Bu tarz hatalar yaptığınız maçı kazanmanız imkansız. Takımım savaşmadı diyemem. Bu hataları hak etmedik. Bu kadar hatayla da yenilgi kaçınılmaz oluyor. Bu hataları yapmamamız gerekiyor."

"İstifa konusu, burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil."

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#Vitor Pereira#Fenerbahçe#Süper Lig

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