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GeriFutbol Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan iddialı şampiyonluk sözleri ve sistem yanıtı
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Futbol
Haber Giriş: 15.08.2021 - 21:26 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan iddialı şampiyonluk sözleri ve sistem yanıtı

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan iddialı şampiyonluk sözleri ve sistem yanıtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Sarı lacivertliler, ligin ilk hafta maçında güçlü kadrosu bulunan Adana Demirspor'a konuk olurken Portekizli teknik adam şampiyon olmak için geldiğini açıkladı.

Sarı lacivertlilere yarım kalan işini tamamlamak için geldiğini söyleyen Pereira, "Fenerbahçe'ye yarım kalan işimi tamamlamak için geri döndüm. Şampiyon olmak için geldim." dedi.

Çok konuşulan 3-4-3 sistemi hakkında gelen soruya da yanıt veren Portekizli teknik adam, "Önemli olan sistem değil, sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışların değişmemesi." şeklinde konuştu.

Fenerbahçede Vitor Pereiradan iddialı şampiyonluk sözleri ve sistem yanıtı

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