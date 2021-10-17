Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan futbolcularına Trabzonspor talimatı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun'#MİT
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Balotelliden olay hareket Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...Balotelli'den olay hareket! Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...#Mario Balotelli
Arsa fiyatları uçuşa geçtiArsa fiyatları uçuşa geçti#Arsa
İplik yerine kum geldiİplik yerine kum geldi#Kumaş
‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”#Mehmet Öz
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
Korkunç Kaza Emniyet teşkilatını yasa boğan ölümKorkunç Kaza! Emniyet teşkilatını yasa boğan ölüm#Emekli Emniyet Müdürü
Gece yarısı olay paylaşım İhanet sonrası ayrılık...Gece yarısı olay paylaşım! İhanet sonrası ayrılık...#Mauro Icardi
Usta oyuncu Güven Kıraç eridiUsta oyuncu Güven Kıraç eridi!#Zayıflayan Ünlüler
Kovid-19da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladıKovid-19'da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmediGalatasaray'da 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi!#Galatasaray
Uzmanlar uyardı Sakın bu tuzağa düşmeyinUzmanlar uyardı! Sakın bu tuzağa düşmeyin#Gizlilik Sözleşmesi
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Fezaya füze füze atacakFezaya füze füze atacak!#Alina Boz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan futbolcularına Trabzonspor talimatı

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Fenerbahçede Vitor Pereiradan futbolcularına Trabzonspor talimatı
Süleyman Arat

Zorlu maç öncesinde 1 puan önde olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira son antrenmanlarda takımını ‘sabırlı oynayıp önce durdur, sonra vur’ taktik anlayışıyla çalıştırırken, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor.

Haberin Devamı

Ligin zirvesinde 1 ve 2. sırada bulunan iki takımın liderlik savaşı şeklinde geçmesi beklenen dev mücadelesi için adeta nefesler tutuldu.

Abdullah Avcı ve Vitor Pereira‘nın yaklaşık 15 gündür kağıt üzerinde oynattığı maçı tarihe kazımak için söz sırası artık futbolcularda.

Deplasmanda oynamasına rağmen lig klasmanında 1 puan önde olan Vitor Pereira son antrenmanlarda, ‘sabırlı oynayıp önce durdur, sonra vur’ taktik anlayışıyla çalıştırdığı öğrenilirken, zorlu deplasmandan İstanbul’a puan veya puanlarla dönmeyi istiyor.

Bu sezon oynadığı zorlu Başakşehir ve Olympiakos maçlarını kaybeden Pereira bu kez isteğini almakta kararlı olduğunu futbolculara hafta boyunca hissettirdi.

Feyyaz Uçardan Volkan Demirele: Bir daha sakın Emre deme

İlgili Haber:Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e: Bir daha sakın 'Emre' deme

İKİ EKİPTE DE ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLER

Büyük olasılıkla Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci’nin görev alamayacağı ve yağmur altında oynanacak dev mücadelede milli takımdan dün sabaha karşı dönen Enner Valencia da maçın seyrine göre ikinci yarıda görev almak için kenarda bekleyecek.

Dün Samandıra Can Bartu tesislerinde 11.00’de başlayan antrenmanla son taktik çalışmasını yapan sarı lacivertli ekip, 17.15’te özel uçakla Trabzon’a giderek konaklayacakları otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Haberin Devamı

Trabzon’da ise sakat Koita, Hamsik ve A.Parmak oynamayacak.

Fenerbahçede Vitor Pereiradan futbolcularına Trabzonspor talimatı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA