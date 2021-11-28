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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş şampiyonluk sözleri!

#Fenerbahçe#Pereira#Süper Lig
Fenerbahçede Vitor Pereiradan flaş şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'nin hocası Pereria, ilk devrenin kalan 6 maçında 6 galibiyet hedeflediklerinin altını çizerken, "Sezon başında belirlediğimiz şampiyonluk hedefinden sapmayız. Ancak olası puan kayıpları bize pahalıya patlar" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray galibiyeti sonrasında Süper Lig'de hedefini büyüttü. Portekizli teknik adam, Sarı-Lacivertli ekibin başında ilk yarının kalan 6 maçında 18 puan almayı hedeflediğini belirtti.

İkinci yarıya rahat girmeyi ve rakipleri ile olan puan farkını düşürmeyi hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerine sırası ile Göztepe (D), Çaykur Rizespor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş , Fatih Karagümrük (D) ve Yeni Malatyaspor maçlarının önemini anlattı.

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RAKİBE GÖRE STRATEJİ

Pereira, şunları söyledi: "Bu karşılaşmalardan firesiz ayrılmamız halinde, sezon başında belirlediğimiz şampiyonluk hedefinden sapmayız. Ancak olası puan kayıpları bize pahalıya patlar. Bu nedenle her haftayı ayrı ayrı değerlendirip, rakibe göre stratejiler belirleyeceğiz. Süper Lig, Avrupa Ligi ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan Türkiye Kupası maçlarında görev yapacak kaliteli bir kadroya sahibiz. Önemli olan maçların 90 dakika olduğunu düşünerek, mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek." (Fanatik)

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#Fenerbahçe#Pereira#Süper Lig

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