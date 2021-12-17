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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan 5'li neşter!

#Fenerbahçe#Pereira#Crespo
Fenerbahçede Vitor Pereiradan 5li neşter
Süleyman Arat

Geçen haftaki maçta ciddi hatalar yapan Gustavo kulübeye gidecek, yerine Crespo görev yapacak. Ayrıca, cezası biten İrfan Can, sakatlığı geçen Valencia, Sosa ve Novak’ın da Beşiktaş derbisinde ilk 11’de oynamaları bekleniyor.

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Pazar günü hem kendisi hem de takımı için büyük önem taşıyan maçta Beşiktaş karşısına çıkacak olan Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’yi 3’lü mü yoksa 4’lü defansla mı oynatacağı henüz netleşmezken, son Gaziantep yenilgisinden sonra gelen ağır eleştiriler nedeniyle 4’lü savunmanın tercih edilmesi bekleniyor.

Sarı lacivertlilerin 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkması durumunda savunma 4’lüsü Ferdi (Nazım), Serdar Aziz, Kim ve Novak’tan oluşacak.

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İRFAN CAN 11'E DÖNÜYOR

Orta sahada, Gaziantep maçında yaptığı hatalarla tepki toplayan Luiz Gustavo, derbide kulübede oturacak.

Brezilyalı ön liberonun yerinde Miguel Crespo görev yapacak. Orta sahanın diğer oyuncuları ise Sosa, Mesut ve İrfan Can olacak. Pereira, forvet hattında da sakatlığı tamamen geçen Enner Valencia ile Serdar Dursun’u oynatmayı planlıyor.

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