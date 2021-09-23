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Fenerbahçe'de Vitor Pereira rotasyona devam eder mi? Giresunspor karşısında öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Giresunspor
Fenerbahçede Vitor Pereira rotasyona devam eder mi Giresunspor karşısında öne çıkan iddaa tercihi...

Son 2 haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, ligin gol atamayan tek takımı Giresunspor'u Kadıköy'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FENERBAHÇE

Sezona 3'te 3 ile giren Fenerbahçe, Sivasspor beraberliği sonrası Başakşehir'e kaybetti ve zirvenin uzağında kaldı. Ancak önce Beşiktaş'ın puan kaybı, ardından Galatasaray'ın yenilgisi sarı-lacivertlileri yeniden havaya sokmuştur...

Takımda İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın sakatlıkları devam ediyor. Serdar Dursun tamamen iyileşti; son antrenmanda takımdan ayrı çalışan Jose Sosa, Miha Zajc ve Nazım Sangare'nin bu maçı pas geçip hafta sonuna yetişmesi bekleniyor.

TD Vitor Pereira yoğun fikstürde rotasyon yapıyor fakat özellikle Başakşehir karşısında bu durum ters tepti. İkinci yarı yapılan hamleler skoru değiştirmeye yetmedi, son dakikada gelen gol de duruma tuz biber ekti.

Rakip Giresunspor ilk 5-6 haftalık dilimde ligin gol atamayan tek takımı ve sarı-lacivertlilerin bu maça nasıl bir 11'le çıkacağı büyük merak konusu...

- Miguel Crespo ilk kez şans bulur mu?
- Mesut Özil bu defa ilk 11'de başlar mı?
- "Berisha, Valencia & Rossi" aynı anda daha fazla süre birlikte oynar mı?
- Luiz Gustavo stopere çekilip daha çok risk alan bir Fenerbahçe izler miyiz?

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Hepsinin cevabını maç saati alacağız...

GİRESUNSPOR

Rizespor'la birlikte galibiyeti olmayan iki takımdan biri olan Giresunspor, ilk 5 maç sonunda gol de atamayarak açık ara ligin en kötü takımı olarak gözükmekte...

44 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'e 17 yeni transferle giriş yapan Çotanaklar, henüz aradığı kimyayı bulabilmiş değil.

TD Hakan Keleş 5 maçın tamamında stoperde Alexis Perez'den, sağ bekte Zeki Yavru'dan, merkez orta sahada Flavio'dan, hücum kanadında da Sergio'dan vazgeçmedi.

Son 2 maçta Sergio'nun yanına Fousseni Diabate geldi. Ters kanadında Shapi Suleymanov oynadı. En ileride de Souleymane Doukara izledik. Bu hücum dörtlüsü kolay kolay değişmeyecektir.

Eldivenler son haftalarda Okan Kocuk yerine Onurcan Piri'de, Perez'in stoper partneri de ya Mamadou Diarra olacak ya da Douglas...

Fenerbahçede Vitor Pereira rotasyona devam eder mi Giresunspor karşısında öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin bu sezon ligde oynadığı 5 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 9 gol)

- Giresunspor'un da bu sezon ligde oynadığı 5 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 6 gol)

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%48'lik kesim Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Mesut Özil'den akıl dolu bir pas, Karim Benzema tam doksana! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Giresunspor