Fenerbahçe'de Vitor Pereira, oyunculara antrenmanı sevdirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira antrenmanlarda uygulattığı metodoloji ile oyuncularının kalbini kazandı.

Futbolcularına her fırsatta çalışmaktan keyif almalarını söyleyen Portekizli Teknik Adam, buna yönelik toplu antrenman modelleri uygulatarak oyuncularının motivasyonunu üst seviyeye çıkartıyor.

Antrenmanları mini yarışmalarla zenginleştiren Vitor Pereira takım içi rekabeti de dinamik tutuyor.

Sarı Lacivertli futbolcular da her fırsatta antrenmanlardan duydukları memnuniyeti dile getirirlerken “Antrenmanlardan keyif aldığınızı görmek beni de mutlu ediyor “ dedi.

Futbolcular çalışma saatlerinden arta kalan zamanları yoğun tempo nedeniyle dinlenmeye ayırarak geçiriyorlar.