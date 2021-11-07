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Fenerbahçe'de Vitor Pereira maç sonu taraftara seslendi! 'Savaşmaya devam edeceğiz'

#Fenerbahçe#Pereira#Süper Lig
Fenerbahçede Vitor Pereira maç sonu taraftara seslendi Savaşmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Ben bahane üretmek istemiyorum, bunların arkasına sığınan bir hoca değilim. Ligdeki büyük takımlara baktığınızda, en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa'da oynamıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve bizim problemlerimiz aynı

HAZIRLANMAK İÇİN 1 GÜNÜMÜZ VARDI

Bu maça hazırlanmak için 1 günümüz vardı, futbolcular makine değil, buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Bu açıdan tek problemi olmayan takım, Trabzonspor. İki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor

PENALTIYI ATMIŞ OLSAK...

Penaltıyı atmış olsak maçta öne geçecektik ve avantajlı olacaktı ama maalesef olmadı, rakibimiz duran toptan 1-0 yaptı. Bundan sonra her şeyi riske ettik. Direkten dönen toplarımız var

SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

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Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Ve onlara şunu demek istiyorum, biz her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularım çok istediler, sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı

HALA ÇOK MAÇ VAR

Son maçımızın üstünden 3 gün geçti, tabii ki kolay değil. Biz en iyi şekilde, elimizden geleni yapacağız. Ligde hala çok maç var

AYRILIK SORUSUNA YANIT

Hayır! Ben hala inanıyorum. Çok maç var, rakipler de kaybedecek. Aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda hırsı görmeseydim, söylemim farklı olurdu. Takım her şeyi yaptı. Kazanamadık ama çok maç var. Hedefim hala şampiyonluk.

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#Fenerbahçe#Pereira#Süper Lig

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