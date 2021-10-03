Fenerbahçe'de Vitor Pereira herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı!

Haberin Devamı

Milli aranın oyuncuları dinlendirmek açısından doğru zamanda geldiğini belirten Vitor Pereira, "Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Arada oyuncularımız dönecek ve maçlara hazırlanacağız. Bu dönem zor geçti. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil." dedi.

Mücadele esnasında aldığı notlar hakkında da konuşan Porkekizli teknik adam, "Maç sırasında düzeltmemiz gereken şeyleri not alıyorum ve devrede oyuncularıma söylüyorum. Maçtan notlar alıyorum, bunları kişisel olarak oyunculara söylüyorum. Bazen takıma söylüyorum. Taraftarımıza da teşekkür ederim, bize yardımcı oldular." diye konuştu.