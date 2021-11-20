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Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Galatasaray'ı "Sır" taktikle avlayacak

#Fenerbahçe#Galatasaray#Pereira
Süleyman Arat

Portekizli hoca, takımı nasıl oynatacağı konusunda en ufak bir ipucu dahi vermiyor. Sarı lacivertlilerin Galatasaray karşısına, çok eleştirilen 3-4-3 dizilişiyle mi yoksa 4’lü savunmayla mı çıkacağı hâlâ bilinmiyor. Pereira’nın bu konudaki tercih, derbinin kaderinde belirleyici faktör olacak.

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Derbi maça lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde çıkacak olan Fenerbahçe için yarınki karşılaşma, hem puan farkının açılmaması hem de kötü gidişe son verip şampiyonluk umutlarını güçlendirme adına büyük önem taşıyor. Bu durumun fazlasıyla farkında olan futbolcuların tek gündemi Galatasaray maçı. Sarı lacivertli oyuncular antrenmanlarda, topluca yenen yemeklerde ve dinlenme saatlerinde sürekli derbiyi konuşuyor ve “Kazanacağız” diyerek birbirlerini motive ediyorlar.

Futbolcularla tek tek konuşuyor

Milli takımlara giden futbolcuların dönmesiyle taktik antrenmanlarını yaptırmaya başlayan teknik direktör Vitor Pereira, artık bir klasik haline gelen yaka mikrofonuyla oyuncularına talimatlar yağdırıyor ve maç havasına sokmaya çalışıyor. Portekizli teknik adam, takım toplantılarının yanında futbolcularla tek tek konuşarak beklentilerini anlatıyor. Perşembe gününden bu yana taktik idmanları yapan sarı lacivertlilerin Galatasaray karşısında 4’lü defansla mı yoksa sezonun neredeyse tamamında oynatığı 3’lü dizilişle mi sahaya çıkacağı ‘sır’ gibi saklanıyor.

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Berke Özer idmana çıkmadı

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Derbi taktiğini kimseye açıklamama konusunda kararlı olan Vitor Pereira ve ekibi, bu konuda ser verip sır vermiyorlar. Sakat olan Luiz Gustavo’nun yokluğunda Fenerbahçe’nin sahadaki liderleri olması beklenen Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Jose Sosa’nın Galatasaray maçına büyük bir istek ve hırsla hazırlandığı öğrenildi. Antrenmanlarını basına kapalı olarak sürdüren sarı lacivertlilerde özellikle Sosa’nın çok formda olduğu, Mesut’un da bu maçta iyi oynayıp galibiyet almak için son derece arzulu olduğu belirtildi. Dev maç öncesi Fenerbahçe’de dikkat çeken diğer bir olay, Berke Özer’in dünkü idmana çıkmaması. Gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi gören genç kalecinin bugün yapılacak antrenmana katılacağı ve derbi maçta oynayacağı belirtildi.

PEREiRA’NIN KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESi YOK

Olası bir yenilgide zirveden iyice uzaklaşma tehlikesi ile karşı karşıya olan F.Bahçe’de Pereira hem kendi hem de takımın geleceği için kazanmak zorunda.

3-4-3 TARTIŞILIYOR

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· 4 maçtır kazanamıyor. 3-4-3 sistemi eleştiriliyor

· İnadından vazgeçip 4’lü savunmaya dönecek mi?

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3 ÖNEMLİ İSİM YOK

· Kaleci Altay ile Valencia ve Gustavo yok.

· Kaleyi 21 yaşındaki genç berke koruyacak.

MESUT OYNAR MI?

· Ali Koç’un uyarısı sonrası Mesut’u oynatacak mı?

· Yenilirse zirve ile aradaki fark 13’’e çıkabilir.

2- Pereira’nın Süper Lig kariyerinde 2 ve üzeri maçta karşılaştığı takımlar arasında yenemediği tek rakibi Galatasaray. Pereira, 2 maçta da berabere kaldı.

7- Bu sezon evinde oynadığı 6 lig maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, Pereira yönetiminde daha önceki 17 iç saha karşılaşmasında 6 puan bırakmıştı.

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4- Üst üste 4 karşılaşmayı kazanamayan Fenerbahçe’de, Pereira’nın önceki döneminde en uzun kazanamama serisi 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 3 maçtı.

6- Vitor Pereira, Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıkacak. Portekizli hoca, önceki 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

27- İlk 12 haftayı 20 puanla 7. sırada kapatan Fenerbahçe, Pereira’nın ilk dönemi olan 2015-16 sezonunda aynı periyodu 27 puanla 2. bitirmişti.

4-  Ligde geride kalan 12 haftada 4 kez mağlup olan F.Bahçe, Vitor Pereira’nın ilk sezonunda 34 haftanın tamamında aynı sayıda yenilgi almıştı.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Pereira

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