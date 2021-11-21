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Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Galatasaray derbisi planını belirledi!

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Galatasaray
Fenerbahçede Vitor Pereira, Galatasaray derbisi planını belirledi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi mücadelesi öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, maç planını belirledi.

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Asırlık çınarlar Galatasaray ile Fenerbahçe, bir kez daha karşı karşıya geliyor. NEF Stadı'ndaki müsabaka zirve yarışı açısından son derece önemli. İki takım da lider Trabzonspor'un çok gerisinde kaldı ve daha fazla puan kaybına tahammülleri yok.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, derbi öncesi stratejisini belirledi...

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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; maça önde basarak başlayacak olan Portekizli çalıştırıcı, özellikle rakip savunmada Van Aanholt ve Yedlin'in yapabileceği hatalara odaklanılmasını istedi.

Pereira'nın, "Rakibin savunmasının bekleri zayıf. Onların arkasına yapacağınız koşular bize pozisyon getirecek. Marcao'ya top aldırmadan, diğer savunmacıların top kullanmalarını sağlamalıyız. Bu da onların hücum kalitesini düşürecek" ifadelerini kullandı.

Pereira özellikle Berisha, Ferdi ve Osayi'den bu koşuları yapmasını istedi.

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Galatasaray

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