Fenerbahçe'de Vefa Küçük'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Fenerbahçe'de çevrimiçi olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki kırgınlıkların son bulması gerektiğini söyledi.

Vefa Küçük, toplantıda şu sözleri kullandı;

Önümüzde Ramazan Bayramı var. Kırgınlıkların bitmesi gereken bir bayram. Eski başkanımız Aziz Yıldırım ile başkanımız Ali Koç arasındaki kırgınlığın da sonlanmasını diliyorum. Aziz Başkanım bayramın hangi gününde ve saatinde müsait olduğunu bize bildirirse sayın başkanla ziyaret etmeyi temenni ediyorum.

"Aziz Yıldırım ile omuz omuza mücadele verdik"

Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile her türlü ilişki ve diyaloğa açık olduklarını söyledi.



Aziz Yıldırım ile problem olarak gördüğü bir konunun bulunmadığını anlatan Koç, "Ben 6 yıl başkanımızla görev aldım. Beraber mücadele ettik. Güzel de günlerimiz oldu mutsuz da günlerimiz oldu. Aziz Yıldırım ile omuz omuza mücadele verdik. Kendisinin kulübümüz ve Türk sporu adına yaptıklarına en yakın tanıklarından biriyim. Geçmiş seçim ve ondan sonraki bizim dönemimizde yaşanan olaylardan dolayı anlaşmazlıklar olabilir. İnsanlık hali son derece doğal. Biz her türlü diyaloğa açığız. Bizim dönemimizde başkanımız Aziz Yıldırım'a saygıda kusur etmemek içinde her türlü hassasiyet gösterilmiştir. Burada hiçbir şekilde bir yanlışımız olmadığına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

