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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı
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Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de, Vedat Muric, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, hafif sakatlıklarını atlatan futbolcular Vedat Muric, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek'in kendileri için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Fenerbahçede Vedat Muriqi, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı

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