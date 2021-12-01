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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Lazio'dan yeni transfer kararı

#Fenerbahçe#Muriqi#Lazio
Fenerbahçede Vedat Muriqi müjdesi Laziodan yeni transfer kararı

Fenerbahçe'nin devre arası transferi için ilgilendiği belirtilen Vedat Muriqi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Lazio'nun, Immobile'nin alternatifi için yeni golcü arayışına başladığı belirtildi.

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Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı iddia edilen Vedat Muriqi için Lazio'da yeni bir karar alındı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Muriqi'ten beklediği verimi alamayan Lazio, Bodo Glimt forması giyen Norveçli hücum oyuncusu Erik Botheim'in peşine düştü.

MURIQI'İN YERİNE

Immobile'ye yeni bir yardımcı almak isteyen Serie A ekibinin, yeni yılda bu transfer için harekete geçeceği belirtildi.

Ayrıca Botheim'in imza atması halinde Muriqi'in Lazio'dan ayrılma ihtimalinin de yükseleceği vurgulandı.

Bodo Glimt'te bu sezon 43 maçta görev alan 21 yaşındaki futbolcu, 21 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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