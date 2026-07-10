Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! İşte sahalara döneceği maç

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübün yeni sezon hazırlıklarının İstanbul'daki etabında 29 Haziran günü yapılan antrenmanı sedyeyle terk etmiş, tecrübeli forvetin çekilen MR'ında sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

Tedavisi devam eden Kosovalı golcüden Fenerbahçeli taraftarları mutlu edecek bir haber geldi.

ZARBZE MAÇINDA OYNAYABİLECEK

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beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre, tedavi süreci beklenenden daha verimli geçen Vedat Muriqi, 21 Temmuz'da Gornik Zarbze ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında forma giyebilecek seviyeye geldi.

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YAVAŞ YAVAŞ MAÇ TEMPOSU KAZANDIRILACAK

Deneyimli futbolcunun ilk karşılaşmada yaklaşık 15-20 dakika süre almasının planlandığı ve bu şekilde sakatlık sonrası maç temposunu kademeli olarak kazanacağı belirtildi.

15 milyon 500 bin euro karşılığında Mallorca'dan transfer edilen Vedat Muriqi, 7 yıl aradan sonra döndüğü Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.