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GeriFutbol Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Garry Rodrigues ve Sedar Aziz idmana katılmadı
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DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Garry Rodrigues ve Sedar Aziz idmana katılmadı

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Garry Rodrigues ve Sedar Aziz idmana katılmadı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2020-21 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11:00'de başlayan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın basına açık son bölümünde ise 5'e 3 top kapma çalışması yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ile dünkü çalışmada bileğine darbe alan Sedar Aziz idmana katılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaparken Jose Sosa ise öğlen saatlerinde hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçede Vedat Muriqi, Garry Rodrigues ve Sedar Aziz idmana katılmadı

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