HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de varsa yoksa Sörloth!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Alexander Sörloth#Atletico Madrid
Fenerbahçede varsa yoksa Sörloth
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 22:16

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda kadrosunda ısrarla görmek istediği Norveçli golcü Sörloth için gözünü kararttı. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, İspanya'da harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosunu Samsunspor'dan Anthony Musaba ile güçlendiren sarı - lacivertliler, forvet hattına da takviye yapmak istiyor.

En-Nesyri ve Jhon Duran'dan umduğunu bulamayan Tedesco, hücum hattının zenginleşmesini istediği biliniyor.

HAREKETE GEÇİLDİ

Fanatik'in İspanyol medyası Fichajes’den derlediği habere göre; Alexander Sörloth ile birçok Avrupa kulübü ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'nin, Norveçli santrfor için harekete geçtiği ve teklifini sunduğu kaydedildi.

25+5 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberin detaylarında ise sarı-lacivertliler, Atlético Madrid'e 25 milyon euro + 5 milyon euro bonus teklif ettiği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol ekibi ile 22 maça çıkan Norveçli, 5 gol - 1 asistlik skor katkısı sağladı.

