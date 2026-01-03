Fenerbahçe'de varsa yoksa Sörloth!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosunu Samsunspor'dan Anthony Musaba ile güçlendiren sarı - lacivertliler, forvet hattına da takviye yapmak istiyor.

En-Nesyri ve Jhon Duran'dan umduğunu bulamayan Tedesco, hücum hattının zenginleşmesini istediği biliniyor.

HAREKETE GEÇİLDİ

Fanatik'in İspanyol medyası Fichajes’den derlediği habere göre; Alexander Sörloth ile birçok Avrupa kulübü ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'nin, Norveçli santrfor için harekete geçtiği ve teklifini sunduğu kaydedildi.

25+5 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberin detaylarında ise sarı-lacivertliler, Atlético Madrid'e 25 milyon euro + 5 milyon euro bonus teklif ettiği belirtildi.

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Bu sezon İspanyol ekibi ile 22 maça çıkan Norveçli, 5 gol - 1 asistlik skor katkısı sağladı.