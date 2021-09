Fenerbahçe'de Valencia ve Novak, Hatayspor galibiyetini değerlendirdi

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin başarısı için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Enner Valencia, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hatayspor iyi bir takım ama şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. Elimden geleni yaptık ve kazandığımız için mutluyum. Taraftarın desteğinden mutluyum. Her şeyi onları mutlu etmek için yapıyoruz. İnanılmaz destek veriyorlar. Sene sonunda onlara güzel bir şeyler hediye etmek istiyoruz." dedi.

Filip Novak ise "Maça gergin başladık ama adım adım kendi ritmimizi arttırdık. Hücumda daha da etkili olabilirdik. Takım olarak defansta iyiydik. Küçük bir hatadan gol yedik. Ancak tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.