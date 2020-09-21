MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Valencia ve Lemos ilk kez 11’de çıktı
GeriFutbol Fenerbahçe'de Valencia ve Lemos ilk kez 11’de çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.09.2020 - 20:58 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Valencia ve Lemos ilk kez 11’de çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Valencia ve Lemos ilk kez 11’de çıktı
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Mauricio Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11’de yer aldı.

Süper Lig’de A.Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de yeni transferler Mauirico Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11’de yer aldı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giymeyen Lemos'a ve oyuna sonradan dahil olan Valencia'ya Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk 11’de şans verildi.

Fenerbahçede Valencia ve Lemos ilk kez 11’de çıktı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle