Fenerbahçe'de Union SG hazırlıkları sürdü

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile 26 Eylül Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcuların idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.