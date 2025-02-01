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Fenerbahçe'de UEFA listesine hangi futbolcu eklenecek?

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#Fenerbahçe#Transfer#Avrupa Ligi
Fenerbahçede UEFA listesine hangi futbolcu eklenecek
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 07:00

Fenerbahçe'de camia ve taraftarlar, UEFA listesine yazılacak 3 oyuncuyu merak ediyor.

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Avrupa Ligi’nde yola devam eden Fenerbahçe’de şimdi teknik direktör Jose Mourinho’yu zor bir karar bekliyor.

Sarı lacivertli camianının ve taraftarların en çok merak ettiği konu sakatlıkları nedeniyle lisansları dondurulan Oosterwolde, Becao’nun yanı sıra takımdan ayrılan Samet’in yerine UEFA listesine eklenecek 3 ismin kim olacağı. Yeni transferler Talisca, Diego Carlos, Skriniar, Mimovic’in yanı sıra Kostic, Oğuz, Levent arasından listeye kimin dahil edileceğine teknik heyet karar verecek.

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Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Diego Carlos, Skriniar’ın listeye yazılmasına kesin gözle bakılırken diğer ismin Kostic veya Oğuz’dan birinin olması bekleniyor. Bu durumda Talisca’dan Süper Lig’de yararlanılacak.

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#Fenerbahçe#Transfer#Avrupa Ligi

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